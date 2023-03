Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Volpe (Siprec): 'Colesterolo alto nemico del cuore, puntare su informazione' - News24_it : Volpe (Siprec): 'Colesterolo alto nemico del cuore, puntare su informazione' - TV7Benevento : Volpe (Siprec): 'Colesterolo alto nemico del cuore, puntare su informazione' - -

Lo afferma Massimo, presidente della(Società italiana per la prevenzione cardiovascolare) e professore di Cardiologia presso l'Università La Sapienza di Roma, che proprio in vista della ...A tal proposito, Massimo, professore di Cardiologia all'Università Sapienza di Roma e presidente della, Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare, ha voluto fornire dei consigli ...Massimo, presidente della(Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare). La base è sempre la dieta mediterranea , uno dei regimi alimentari più equilibrati riconosciuto in tutto ...

Volpe (Siprec): "Colesterolo alto nemico del cuore, puntare su ... Adnkronos

Lo afferma Massimo Volpe, presidente della Siprec (Società italiana per la prevenzione cardiovascolare) e professore di Cardiologia presso l’Università La Sapienza di Roma, che proprio in vista della ...