Volley, playoff scudetto da pazzi: Milano stende Perugia, Monza ribalta Trento! Civitanova spalle al muro, Verona vola (Di giovedì 23 marzo 2023) Stasera si sono disputate le gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto per quanto riguarda la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Monza ha firmato il grande colpaccio contro Trento, facendo esultare il proprio pubblico dopo che in gara-1 aveva sfiorato la magia rimontando dallo 0-2. I brianzoli si sono imposti per 3-1 e hanno pareggiato la serie grazie soprattutto alle prestazioni dell'opposto Georg Grozer (21 punti), ben spalleggiato dagli schiacciatori Stephen Maar (19) e Uladzislau Davyskiba (13, 4 aces), ma vanno evidenziati anche i sei muri del capitano Thomas Beretta. Tra le fila di Trento non hanno giocato Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, non sono bastati i martelli Matey Kaziyski (14) e Donovan Dzavoronok (18) che hanno affiancato il bomber Gabriele Nelli ...

