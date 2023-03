Volley, Champions League: si ferma il cammino di Conegliano, in semifinale ci va il Fenerbahce (Di giovedì 23 marzo 2023) Si ferma ai quarti di finale il cammino in Champions League dell’Imoco Volley Conegliano. Dopo aver perso l’andata per 0-3 nella capitale turca, la squadra veneta vince contro il Fenerbahce col punteggio di 3-2 (23-25, 15-25, 25-23, 25-20, 15-13) ma ad andare in semifinale è la squadra turca, già qualificata dopo aver vinto i primi due parziali. Sul doppio confronto la differenza tra le due squadre è stata piuttosto evidente in ogni fondamentale. Grande differenza la compagine turca l’ha fatta al servizio, trovando tantissimi break point che hanno permesso di scavare un solco importante in ognuno dei primi due parziali vinti. La sola Arina Fedorovtseva, giovane schiacciatrice russa sempre più nell’elite mondiale, ha chiuso con 8 ace, mettendo a referto ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Siai quarti di finale ilindell’Imoco. Dopo aver perso l’andata per 0-3 nella capitale turca, la squadra veneta vince contro ilcol punteggio di 3-2 (23-25, 15-25, 25-23, 25-20, 15-13) ma ad andare inè la squadra turca, già qualificata dopo aver vinto i primi due parziali. Sul doppio confronto la differenza tra le due squadre è stata piuttosto evidente in ogni fondamentale. Grande differenza la compagine turca l’ha fatta al servizio, trovando tantissimi break point che hanno permesso di scavare un solco importante in ognuno dei primi due parziali vinti. La sola Arina Fedorovtseva, giovane schiacciatrice russa sempre più nell’elite mondiale, ha chiuso con 8 ace, mettendo a referto ...

