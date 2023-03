Volkswagen - La ID.2 sarà la prima auto a portare nel mondo elettrico il logo GTI (Di giovedì 23 marzo 2023) Se il futuro è elettrico, allora ci sarà una GTI a batteria. Perché tra le molte incertezze che dominano la scena automotive in questa lunga fase di transizione, una cosa pare sicura: la Volkswagen è ormai intenzionata a non lasciare cadere nomi e sigle che ne hanno fatto la storia e hanno contribuito a definirne l'identità. Golf, ma anche GTI, sono tra questi. E mentre per una Golf tutta nuova, e a corrente, c'è ancora tempo, il badge GTI potrebbe trovarsi presto sulla calandra di un'auto a batteria. E la candidata più probabile è la ID.2, cioè l'auto di serie che deriverà dalla concept ID.2all, presentata a metà marzo. Alla ricerca dell'identità perduta. Tornare alle radici: è ormai il mantra di una Volkswagen liberata dal complesso di espiazione post-dieselgate che ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 marzo 2023) Se il futuro è, allora ciuna GTI a batteria. Perché tra le molte incertezze che dominano la scenamotive in questa lunga fase di transizione, una cosa pare sicura: laè ormai intenzionata a non lasciare cadere nomi e sigle che ne hanno fatto la storia e hanno contribuito a definirne l'identità. Golf, ma anche GTI, sono tra questi. E mentre per una Golf tutta nuova, e a corrente, c'è ancora tempo, il badge GTI potrebbe trovarsi presto sulla calandra di un'a batteria. E la candidata più probabile è la ID.2, cioè l'di serie che deriverà dalla concept ID.2all, presentata a metà marzo. Alla ricerca dell'identità perduta. Tornare alle radici: è ormai il mantra di unaliberata dal complesso di espiazione post-dieselgate che ...

