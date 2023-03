"Vivi come le occidentali". E il magrebino minaccia l'ex-moglie (Di giovedì 23 marzo 2023) Un cinquantaquattrenne magrebino è finito a processo a Perugia con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex-moglie. Non avrebbe accettato la decisione della donna di vivere "all'occidentale" e l'avrebbe più volte minacciata, oltre a darle della prostituta Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Un cinquantaquattrenneè finito a processo a Perugia con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex-. Non avrebbe accettato la decisione della donna di vivere "all'occidentale" e l'avrebbe più volteta, oltre a darle della prostituta

