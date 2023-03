Visite oculistiche gratuite per gli alunni del III circolo di Giugliano (Di giovedì 23 marzo 2023) Visite oculistiche gratuite per i piccoli alunni del III circolo didattico. Questa mattina l’iniziativa nel plesso di via San Rocco. I bambini di prima elementare hanno potuto effettuare gratuitamente una visita oculistica con una specialista del Santobono. Scopo dell’iniziativa di evidenziare eventuali problematiche visive e segnalarle ai genitori così da intervenire tempestivamente. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 marzo 2023)per i piccolidel IIIdidattico. Questa mattina l’iniziativa nel plesso di via San Rocco. I bambini di prima elementare hanno potuto effettuare gratuitamente una visita oculistica con una specialista del Santobono. Scopo dell’iniziativa di evidenziare eventuali problematiche visive e segnalarle ai genitori così da intervenire tempestivamente. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rocca_erica : Se solo sapessero che ci devono oltre alle ore di sonno anche le visite oculistiche per tutti i bigliettini che abb… - gianlucaviccaro : @RPozzolli Ma l’hanno vista tutti pure gli Juventini che negano dai.Quello di Vlahovic pure.O vogliamo prenderci pe… - GraziaLombardi3 : @Nicola102685091 @marifcinter Avete bisogno tutti di visite oculistiche. - Napolikeit : Visite oculistiche gratuite a Napoli: Giornate della Vista per persone fragili #napoli - simodihno2 : RT @AnfetaMilan: Mi spezza chi crede che Ibra sia ancora un calciatore. Questo deve rifare ogni anno le visite oculistiche per la patente e… -