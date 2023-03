Vigilanza Rai, Conte ha ceduto: scartato Ricciardi, è quasi fatta per Floridia. A Renzi non riesce la mossa Boschi (Di giovedì 23 marzo 2023) L’accordo definitivo non c’è ancora. Però, un paio di certezze si sono consolidate, nelle ultime ore, sulla partita per la presidenza della commissione di Vigilanza Rai. Ruolo che spetta alla minoranza e che, in virtù della designazione del Dem Lorenzo Guerini alla guida del Copasir, restano a Contenderselo M5s e Terzo polo. Con i grillini che vantano una sorta di prelazione perché sono seconda forza di opposizione. Tornando alle certezze, a Giuseppe Conte era stato chiesto di fare un passo indietro sulla candidatura di Riccardo Ricciardi: troppo divisivo, «impresentabile» per qualcuno del centrodestra. Bene, il presidente del Movimento ha ceduto, non sarà Ricciardi a ereditare l’incarico che, nella passata legislatura, fu del forzista Alberto Barachini. La seconda evidenza è che a ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) L’accordo definitivo non c’è ancora. Però, un paio di certezze si sono consolidate, nelle ultime ore, sulla partita per la presidenza della commissione diRai. Ruolo che spetta alla minoranza e che, in virtù della designazione del Dem Lorenzo Guerini alla guida del Copasir, restano anderselo M5s e Terzo polo. Con i grillini che vantano una sorta di prelazione perché sono seconda forza di opposizione. Tornando alle certezze, a Giuseppeera stato chiesto di fare un passo indietro sulla candidatura di Riccardo: troppo divisivo, «impresentabile» per qualcuno del centrodestra. Bene, il presidente del Movimento ha, non saràa ereditare l’incarico che, nella passata legislatura, fu del forzista Alberto Barachini. La seconda evidenza è che a ...

