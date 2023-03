Video Spagna, Aspas attacca Luis Enrique: ''Con lui non c'era un piano B'' (Di giovedì 23 marzo 2023) L'attaccante del Celta Vigo, Iago Aspas, parla dal ritiro della nazionale spagnola criticando l'ex c.t., Luis Enrique. Guarda il ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 marzo 2023) L'nte del Celta Vigo, Iago, parla dal ritiro della nazionale spagnola criticando l'ex c.t.,. Guarda il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RosamariaSchia3 : RT @_soleilandia_: Oriana è amata sia dall'Italia che dalla Spagna, è la protagonista, sta reggendo dall'inizio l'intera edizione, ha trova… - bruno_luckn : RT @tradori: Come vedete anche in Spagna ???? sono ridotti ad avere i privati cittadini che intervengono filmando e dissuadendo i ladri… ma l… - alicianao2 : RT @_soleilandia_: Oriana è amata sia dall'Italia che dalla Spagna, è la protagonista, sta reggendo dall'inizio l'intera edizione, ha trova… - xenonian1 : RT @tradori: Come vedete anche in Spagna ???? sono ridotti ad avere i privati cittadini che intervengono filmando e dissuadendo i ladri… ma l… - JPCK72 : RT @tradori: Come vedete anche in Spagna ???? sono ridotti ad avere i privati cittadini che intervengono filmando e dissuadendo i ladri… ma l… -