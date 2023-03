VIDEO – Italia in campo stasera, Inter attenta per diversi motivi: occhio a Retegui! | TG Inter-News 23/03/2023 (Di giovedì 23 marzo 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sull’Italia in campo questa sera, con l’Inter che dovrà stare attenta per diversi motivi TG IN NERAZZURRO ? Si ferma il campionato ma non i calciatori dell’Inter che, questa sera, scenderanno in campo con le rispettive nazionali: Acerbi, Darmian e Barella saranno impegnati in Italia-Inghilterra, Dzeko scenderà in campo con la sua Bosnia contro l’Islanda, Lautaro Martinez e Carboni ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sull’inquesta sera, con l’che dovrà stareperTG IN NERAZZURRO ? Si ferma il campionato ma non i calciatori dell’che, questa sera, scenderanno incon le rispettive nazionali: Acerbi, Darmian e Barella saranno impegnati in-Inghilterra, Dzeko scenderà incon la sua Bosnia contro l’Islanda, Lautaro Martinez e Carboni ...

