Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2023 ore 09:45 (Di giovedì 23 marzo 2023) Viabilità DEL 22 MARZO ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL FRONTE DELLA Viabilità LA CIRCOLazioNE È SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, IL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO LE ALTRE NOTIZIE IN PROGRAMMA IL 26 MARZO LA QUINTA E ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE, NELLA CAPITALE STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 MAGGIORI DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ORA I CANTIERI SULLA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, PROSEGUIRANNO FINO AL 20 APRILE GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA TRA I CHILOMETRI 33 E 32 CIRCA, A CURA DI ASTRAL SPA, PERTANTO, E’ DISPOSTO IL SENSO UNICO ALTERNATO, IN FASCIA ORARIA 07.00-18.00, NEL TRATTO INTERESSATO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023)DEL 22 MARZO ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASUL FRONTE DELLALA CIRCONE È SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, IL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA-FIUMICINO LE ALTRE NOTIZIE IN PROGRAMMA IL 26 MARZO LA QUINTA E ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE, NELLA CAPITALE STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 MAGGIORI DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ORA I CANTIERI SULLA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, PROSEGUIRANNO FINO AL 20 APRILE GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA TRA I CHILOMETRI 33 E 32 CIRCA, A CURA DI ASTRAL SPA, PERTANTO, E’ DISPOSTO IL SENSO UNICO ALTERNATO, IN FASCIA ORARIA 07.00-18.00, NEL TRATTO INTERESSATO ...

