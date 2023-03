Via Rasella fu un atto partigiano di guerra | basta con le distorsioni storiche fasciste

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio3tweet : Il #23marzo 1944 c'era anche lei a via Rasella: Carla Capponi, nome di battaglia Elena, che a vent'anni aveva decis… - FlwrsRiccardo : VIA RASELLA GODO ANCORA - le_pasque : Oggi, anniversario di Via Rasella, fa piacere sentire il maestro dire 'L Onu si é rivelata un drammatico fallimetnp' Pop corn. - Tremar61 : RT @elenasantori902: per un giorno l'attualità lasci spazio alla memoria 23 marzo 1944 - azione partigiana di Via Rasella - - MarziaCoronati : RT @lorenzoteodonio: Come ogni giorno, come quel #23Marzo... #viarasella #razzapartigiana -

Il 23 marzo del 1944 i partigiani di Roma fecero saltare in aria il carrettino di uno scopino sulla, proprio mentre passava il battaglione Bozen degli occupanti tedeschi. Sul selciato rimasero 32 soldati, un altro morì poco dopo. La reazione dei tedeschi fu ferocissima. In un primo ...... il 24 marzo 1944 le truppe di occupazione tedesche trucidarono 335 prigionieri in rappresaglia per l'attentato avvenuto il giorno precedente in, in cui rimasero uccisi 33 nazisti.

Il 23 marzo del 1944 i partigiani di Roma fecero saltare in aria il carrettino di uno scopino sulla via Rasella, proprio mentre passava il battaglione Bozen degli occupanti tedeschi. Sul selciato ...I fatti dell’Eccedio delle Fosse Ardeatine sono noti: il 24 marzo 1944 le truppe di occupazione tedesche trucidarono 335 prigionieri in rappresaglia per l’attentato avvenuto il giorno precedente in ...