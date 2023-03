“Via lei, dentro la famosa collega”. Francesca Fialdini, la notizia esce dai corridoi Rai (Di giovedì 23 marzo 2023) Brutte notizie per Francesca Fialdini, che potrebbe essere sostituita da una famosa collega. L’indiscrezione è di quelle pesanti ed è giunta in queste ore tra lo stupore del pubblico, che dovrebbe abituarsi a questo cambiamento improvviso. A riportare in anteprima tutto è stato il sito TvBlog, che ancora una volta è stato in grado di scoprire in anticipo le mosse della Rai. Ovviamente quest’ultima non ha confermato né smentito l’informazione, ma intanto i telespettatori attendono con ansia altri dettagli. Come ben sapete, Francesca Fialdini è la conduttrice di Da noi a ruota libera, che viene trasmessa nel pomeriggio di domenica. Ma ora potrebbe essere sostituita da una collega amatissima dalla gente, nonostante anche su quest’altra presentatrice siano uscite voci ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Brutte notizie per, che potrebbe essere sostituita da una. L’indiscrezione è di quelle pesanti ed è giunta in queste ore tra lo stupore del pubblico, che dovrebbe abituarsi a questo cambiamento improvviso. A riportare in anteprima tutto è stato il sito TvBlog, che ancora una volta è stato in grado di scoprire in anticipo le mosse della Rai. Ovviamente quest’ultima non ha confermato né smentito l’informazione, ma intanto i telespettatori attendono con ansia altri dettagli. Come ben sapete,è la conduttrice di Da noi a ruota libera, che viene trasmessa nel pomeriggio di domenica. Ma ora potrebbe essere sostituita da unaamatissima dalla gente, nonostante anche su quest’altra presentatrice siano uscite voci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Siccità, Bonelli (Verdi) mostra a Meloni i sassi presi dal letto del fiume Adige e lei si mette a ridere: scoppia l… - Radio3tweet : Il #23marzo 1944 c'era anche lei a via Rasella: Carla Capponi, nome di battaglia Elena, che a vent'anni aveva decis… - BeansFrancesca : RT @vlgreys_: Lei che gli vuole portare via il piatto e il caffè, lui si alza e l’accarezza V questi piccoli gesti?? #incorvassi - Elviroxi1 : RT @vlgreys_: Lei che gli vuole portare via il piatto e il caffè, lui si alza e l’accarezza V questi piccoli gesti?? #incorvassi - vlgreys_ : Lei che gli vuole portare via il piatto e il caffè, lui si alza e l’accarezza V questi piccoli gesti?? #incorvassi -