Vi racconto chi sono i tifosi italiani del partito russo. Parla Cicchitto (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Italia? Uno dei paesi che ha dato più udienza alle mistificazioni russe. Tunisia, Libia e Afghanistan? Tre esperienze negative dell’Occidente, dalle quali può anche darsi che Putin abbia tratto la tragica conseguenza di poter attaccare l’Ucraina. E’ severo il giudizio che Fabrizio Cicchitto, storico esponente socialista di Forza Italia, affida a Formiche.net alla voce Ucraina e geopolitica. Non solo, secondo l’ex presidente della Commissione Esteri della Camera, nel nostro paese vi è un pezzo di pubblica opinione caratterizzata non tanto da un atteggiamento filo russo, ma da indifferenza, e occorre in questo senso che l’intera fascia di alleati euroatlantici recuperi terreno in un’area strategica come quella africana, dove la Wagner è attrice protagonista. Dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, in Senato sono arrivate ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Italia? Uno dei paesi che ha dato più udienza alle mistificazioni russe. Tunisia, Libia e Afghanistan? Tre esperienze negative dell’Occidente, dalle quali può anche darsi che Putin abbia tratto la tragica conseguenza di poter attaccare l’Ucraina. E’ severo il giudizio che Fabrizio, storico esponente socialista di Forza Italia, affida a Formiche.net alla voce Ucraina e geopolitica. Non solo, secondo l’ex presidente della Commissione Esteri della Camera, nel nostro paese vi è un pezzo di pubblica opinione caratterizzata non tanto da un atteggiamento filo, ma da indifferenza, e occorre in questo senso che l’intera fascia di alleati euroatlantici recuperi terreno in un’area strategica come quella africana, dove la Wagner è attrice protagonista. Dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, in Senatoarrivate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #CongressoCgil2023 @CarloCalenda risponde ai fischi del pubblico: 'Ahò rega' volete che ve racconto 'all you need i… - Lara22292519 : @lmisculin @ilpost Grazie per il tuo racconto, grazie ai volontari per quello che fanno ogni giorno. Com'è andata l… - LaPinguagni : RT @remocontro_it: TERZA PAGINA Per non essere intrusi nella nostra storia - cristinarogledi : A noi l’Ucraina sembra lontana. E anche la guerra. Ma se entri nella vita di chi è scappato dai suoi affetti e dall… - ola_olah : @Cali_Gr È un gesto orrendo schifoso proprio una caduta di stile non si può giustificare o ridere su certi cosi. Qu… -