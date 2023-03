Vetrine infrante | molotov e sassi sulla polizia Il caos delle manifestazioni contro la riforma delle pensioni in Francia – I video

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 marzo 2023) Sono 26 le persone fermateforze dell’ordine francesi nell’ambito della manifestazione indetta oggi a Parigi nella nona giornata di scioperi e protestelaapprovata dal presidente Emmanuel Macron che per farlo ha scavalcato il parlamento. Nella capitale, la situazione si è scaldata, e nel corso di un confronto con un gruppo violento, un poliziotto è stato colpito alla testa con un blocco di pietra del pavé parigino. L’agente è stato portato in ospedale d’urgenza. I manifestanti si erano riuniti alla Bastiglia intorno alle 14 e da lì il corteo si era snodato inizialmente in maniera pacifica. Lungo il percorso verso il teatro dell’Opéra Garnier, però, si è aggiunto alla manifestazione un gruppo particolarmente violento. Membri di ...