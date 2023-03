“Vetri rotti e tanto fumo”. Esplosione e terrore a scuola, due studenti colpiti: 300 evacuati. Cosa è successo (VIDEO) (Di giovedì 23 marzo 2023) Attimi di panico all’Istituto Marchesini di Rovigo, dove un boato assordante ha interrotto le lezioni costringendo tutti ad un’evacuazione immediata. Siamo all’interno dell’Ipsia e qui alle 9 di mattina, uno scoppio ha terrorizzato tutti. Il botto e il relativo principio d’incendio sono avvenuti all’interno di un’aula multifunzione, al momento della deflagrazione miracolosamente vuota, visto che le lezioni che erano in corso. Tra l’altro l’Istituto, che fa capo al Viola, è già noto alle notizia di cronaca per la vicenda della professoressa colpita dai pallini di una pistola ad aria durante le lezioni. Sembra che il forte boato sia stato seguito poi, da un principio di incendio e dalla conseguente diffusione di un denso fumo bianco che in un attimo ha riempito i corridoi della scuola, in un VIDEO amatoriale si può vedere mentre ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Attimi di panico all’Istituto Marchesini di Rovigo, dove un boato assordante ha interrotto le lezioni costringendo tutti ad un’evacuazione immediata. Siamo all’interno dell’Ipsia e qui alle 9 di mattina, uno scoppio ha terrorizzato tutti. Il botto e il relativo principio d’incendio sono avvenuti all’interno di un’aula multifunzione, al momento della deflagrazione miracolosamente vuota, visto che le lezioni che erano in corso. Tra l’altro l’Istituto, che fa capo al Viola, è già noto alle notizia di cronaca per la vicenda della professoressa colpita dai pallini di una pistola ad aria durante le lezioni. Sembra che il forte boato sia stato seguito poi, da un principio di incendio e dalla conseguente diffusione di un densobianco che in un attimo ha riempito i corridoi della, in unamatoriale si può vedere mentre ...

