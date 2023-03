Vertice Ue, dalle auto e case green ai migranti: Meloni pronta a dare battaglia (Di giovedì 23 marzo 2023) Prende il via oggi il Consiglio Europeo. L’inizio è previsto alle 11.30 con una sessione speciale, alla presenza del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. A seguire, prenderanno il via i lavori introdotti dal consueto saluto del presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al Consiglio Europeo. Venerdì 24 mattina si terrà l’Eurosummit, che ha in agenda la situazione economica europea. I temi in agenda sono Ucraina, Competitività, Mercato Unico ed Economia, Energia e ci sarà una informativa della presidenza svedese e della Commissione Europea sul progresso nell’attuazione delle Conclusioni del Consiglio Europeo del 9 febbraio sulla migrazione. Sull’Ucraina i 27 leader riaffermeranno la condanna della guerra di aggressione russa all’Ucraina, inclusi i recenti attacchi missilistici, e il pieno sostegno europeo a Kiev a 360 gradi. Ieri nel corso del dibattito alla Camera ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 marzo 2023) Prende il via oggi il Consiglio Europeo. L’inizio è previsto alle 11.30 con una sessione speciale, alla presenza del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. A seguire, prenderanno il via i lavori introdotti dal consueto saluto del presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al Consiglio Europeo. Venerdì 24 mattina si terrà l’Eurosummit, che ha in agenda la situazione economica europea. I temi in agenda sono Ucraina, Competitività, Mercato Unico ed Economia, Energia e ci sarà una informativa della presidenza svedese e della Commissione Europea sul progresso nell’attuazione delle Conclusioni del Consiglio Europeo del 9 febbraio sulla migrazione. Sull’Ucraina i 27 leader riaffermeranno la condanna della guerra di aggressione russa all’Ucraina, inclusi i recenti attacchi missilistici, e il pieno sostegno europeo a Kiev a 360 gradi. Ieri nel corso del dibattito alla Camera ...

