Vertice Ue | dal nucleare allo spettro del Mes | tutti i temi in agenda Ma a Bruxelles se ne fregano degli sbarchi

(Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar – IlUe, a cui parteciperà il premier Giorgia Meloni insieme agli altri leaderStati membri, si aprirà con la partecipazione straordinaria del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. E’ una riunione del Consiglio europeo tutt’altro che simbolica, dedicata acruciali e su cui asi attendono svolte: si va dalla strategia per la competitività al green deal, passando per ile le auto cosiddette “inquinanti”. Aleggia poi lodel Mes. Sul tavolo c’è ovviamente anche la guerra in Ucraina e si parlerà pure delle crisi che hanno colpito le banche Usa e la Credit Suisse svizzera. Non è però prevista alcuna discussione sull’immigrazione e i flussi migratori.Ue, si parlerà di tutto tranne che di flussi ...

La premier Giorgia Meloni è arrivata ieri sera a Bruxelles per partecipare al vertice dei 27 di oggi e domani. Il Consiglio europeo sarà dedicato a vari temi, dall'Ucraina alla situazione economica, ...(Teleborsa) - Immigrazione, Patto di stabilità e transizione green. Questi i temi al centro del Consiglio europeo che prende il via oggi a Bruxelles alle 11.30 con una sessione speciale, alla presenza ...