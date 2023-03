Verso la gara d’esordio del MotoGp, Bagnaia: “Difendo il titolo mondiale” (Di giovedì 23 marzo 2023) Tre campioni del mondo, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo e Marc Marquez protagonisti della conferenza stampa del giovedì a Portimao, in vista della gara inaugurale del mondiale MotoGp, il Gp del Portogallo, ma solo il detentore del titolo, l’italiano della Ducati, ha potuto dire di essere pronto per difendere il numero 1 che ha sul cupolino della sua Desmosedici. “Dopo i test arriviamo su questa pista preparati per lottare per la vittoria – ha dichiarato il piemontese – la nuova moto si adatta meglio al mio stile di guida ed è migliorato anche il passo gara. Credo che per ora siamo in una posizione migliore rispetto agli altri”, “Tutto però può cambiare nel corso di una stagione e quindi in tanti possono lottare per la vittoria – ha proseguito Bagnaia, dando un po’ una ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023) Tre campioni del mondo, Pecco, Fabio Quartararo e Marc Marquez protagonisti della conferenza stampa del giovedì a Portimao, in vista dellainaugurale del, il Gp del Portogallo, ma solo il detentore del, l’italiano della Ducati, ha potuto dire di essere pronto per difendere il numero 1 che ha sul cupolino della sua Desmosedici. “Dopo i test arriviamo su questa pista preparati per lottare per la vittoria – ha dichiarato il piemontese – la nuova moto si adatta meglio al mio stile di guida ed è migliorato anche il passo. Credo che per ora siamo in una posizione migliore rispetto agli altri”, “Tutto però può cambiare nel corso di una stagione e quindi in tanti possono lottare per la vittoria – ha proseguito, dando un po’ una ...

