Venti di crisi finanziaria? Siamo sempre alla frontiera del caos

(Di giovedì 23 marzo 2023) In questi giorni di incertezza sui mercati finanziari, le metafore si inseguono: tra richiami ai canarini in miniera e ai finali di ore di ricreazione, mentre le autorità delle più importanti istituzioni si affannano ad affermare che“al sicuro” e non sull’orlo della prossimadi proporzioni epocali, è difficile trarre una sensazione prevalente; forse quella che colpisce di più è l’intenzione di minimizzare la portata degli epiù recenti, facendoli diventare una di queste tre cose: un accadimento isolato non contagioso, oppure un fatto non particolarmente contagioso perché riferito ad un sistema le cui regole o caratteristiche sono diverse da quelle che ci riguardano nel contesto più prossimo, oppure un fatto contagioso ma inevitabile e necessario quanto lo è la selezione naturale che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daviderel4 : RT @ilfattoblog: 'La verità è che da oltre venti anni dopo ogni crisi si introducono nuove regole più stringenti, severe e pervasive, nel f… - finanzenet : Ancira un meno venti entre UBS sale: i mercati dimenticano che le crisi bancarie sono sempre un fenomeno globale, c… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'La verità è che da oltre venti anni dopo ogni crisi si introducono nuove regole più stringenti, severe e pervasive, nel f… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'La verità è che da oltre venti anni dopo ogni crisi si introducono nuove regole più stringenti, severe e pervasive, nel f… - ilfattoblog : 'La verità è che da oltre venti anni dopo ogni crisi si introducono nuove regole più stringenti, severe e pervasive… -

Con un dato drammatico, ma che non sorprende vista laidrica in corso, per l'idroelettrico: ... Ventiquattro i nuovi casi sintetizzati nella mappa, che si aggiungono aidello scorso anno. ...Erano 15 prima dell'inizio della, come racconta a ilfattoquotidiano.it uno dei lavoratori ... ma dopogiorni non c'è stato alcun seguito", spiega uno dei dipendenti del Consorzio. Già da ...Per questo 'era necessario che Macron, nonostante i forticontrari, facesse passare la ...ha dichiarato a EURACTIV Italia di ritenere che il presidente francese non sarà indebolito dalla...

Venti di crisi in maggioranza, Fi abbandona vertice Solinas Agenzia ANSA

Lo chiama Roberto Calderoli, il ministro alle Autonomie, che gli chiede a che ora debba venire: «Undici e un quarto, massimo undici e venti». A quell’ora Calderoli ... Questo esecutivo è già in crisi.Le notizie di lunedì 20 marzo 2023 sull’andamento della borsa di Milano e delle Borse europee: Piazza Affari apre in negativo dopo ...