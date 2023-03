Vendita libera biglietti Milan Napoli, quando e dove comprarli? Prezzi casa e settore ospiti (Di giovedì 23 marzo 2023) Vendita libera biglietti Milan Napoli. Stanno andando letteralmente a ruba i biglietti dell’andata dei quarti di finale di Champions League Milan-Napoli, in programma il 12 aprile. Vendita libera biglietti Milan Napoli Ieri si è aperta la finestra riservata ai tifosi rossoneri abbonati in campionato, che durerà fino alle 23.59 di giovedì 23 marzo. Ogni abbonato potrà acquistare ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023). Stanno andando letteralmente a ruba idell’andata dei quarti di finale di Champions League, in programma il 12 aprile.Ieri si è aperta la finestra riservata ai tifosi rossoneri abbonati in campionato, che durerà fino alle 23.59 di giovedì 23 marzo. Ogni abbonato potrà acquistare ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : È partita la vendita libera dei biglietti per Roma-Feyenoord! ??? ???? - juventusfc : Riempiamo lo Stadium per il Derby d'Italia ?????? Insieme ???? Aperta la vendita libera ?? - Killyourdarlin2 : RT @asrsupporter: Manca ancora un mese a Roma-Feyenoord e in un giorno di vendita libera è andato tutto sold out. Indescrivibili. - mircooconlac : RT @asrsupporter: Manca ancora un mese a Roma-Feyenoord e in un giorno di vendita libera è andato tutto sold out. Indescrivibili. - FeelFilippo : RT @asrsupporter: Manca ancora un mese a Roma-Feyenoord e in un giorno di vendita libera è andato tutto sold out. Indescrivibili. -