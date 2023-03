Vediamo Meloni | tra poche ore Indiscrezione esplosiva da Bruxelles

(Di giovedì 23 marzo 2023) Agenda fittissima per Giorgia. Nelle ultime ore si è diffusa la voce di un possibile faccia a faccia tra la premier italiana e il presidente francese Emmanuel Macron. E' la stessaa fornire una mezza conferma alla: "Sono in contatto con Macron,. Vedo adesso il premier polacco Mateusz Morawiecki e ho in programma un incontro con il primo ministro greco, forse allargato anche ad altri Paesi sulle materie della governance". In ogni caso, incontri bilaterali "pesanti" a margine del Consiglio Ue che si concluderà venerdì. Macron, alle prese con una Francia ancora più furiosa dopo l'intervista con cui il presidente ha confermato la riforma delle pensioni (per tutta la giornata si sono registrati nel paese violentissimi scontri di piazza tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hbjnko : @Libero_official Qui vediamo tutto l'unità nazionale che la Meloni ha dimostrato in tempi di pandemia. - babymai020 : RT @Antonio31376501: La ns bravissima pdc già conosciuta come Giorgia Meloni sta facendo passi avanti da gigante nel suo corso serale di… - StefydiJ : @mariolavia Se l’On.le Meloni alza la voce lo fa semmai perché teme che molti dei presenti abbiano le orecchie del… - Antonio31376501 : La ns bravissima pdc già conosciuta come Giorgia Meloni sta facendo passi avanti da gigante nel suo corso serale… - wArtesian : @europaverde_it @AngeloBonelli1 Vediamo di analizzare: La Meloni deve imparare a fare la danza della pioggia. Non è… -

Il presidente del Consiglio, Giorgia, è infatti intenzionato a investire della questione ...nel nuovo testo il via libera ai biocarburanti e non solo agli e - fuels Intantole ...Perchè dove non ci sono, e dove non arrivano, purtroppo, le motovedette della guardia costiera e le organizzazioni non governative,ancora tragedie e stragi in mare'. Lo ha detto la ...... forse anche allargato ad altri Paesi, in particolare sulle materie della governance e sono in contatto con Emmanuel Macron,', ha poi affermatoa proposito della sua agenda. Leggi ...

Consiglio europeo, Meloni: "Su migranti aspetto passi avanti. Sono ... La Stampa

vediamo", ha poi affermato Meloni a proposito della sua agenda. "Confidiamo in scelta positiva sui biocarburanti" Altro tema caldo il possibile stop Ue dal 2035 alla vendita di auto a motore a ...La notizia è in primo luogo l’incontro. È la prima volta che i due si vedono, da soli, da quando Giorgia Meloni si è insediata a Palazzo Chigi. Nell’unico altro incontro lei non aveva ancora ottenuto ...