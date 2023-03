Varchi FdI | auspico un’ampia convergenza sulla nostra legge contro l’utero in affitto Il Terzo Polo potrebbe appoggiarla

(Di giovedì 23 marzo 2023) La proposta diche rende la maternità surrogata reato universale è stata incardinata in Commissione Giustizia alla Camera. L’esame del provvedimento, che vede come relatrice Carolina(Fdi) inizierà la prossima settimana.: sul tema c’è interesse da parte di tutti i gruppi parlamentari “Non escludo che anche ilpossa appoggiare laproposta di. E comunque anche nel Pd ci sono sensibilità diverse” diceall’Adnkronos. Auspica dunque la più ampiasu un tema che sta particolarmente a cuore al partito di Giorgia Meloni. “Anche in questa legislatura, come accaduto in passato, faremo delle audizioni. E’ un tema, quello della maternità surrogata, su cui oggi ho registrato interesse ...

... osserva: "La legge non è retroattiva e in ogni caso la questione dei bambini non è toccata ... Secondo la parlamentare di"c'è una bassa soglia di attenzione sull'utero in affitto perché la ...Ad essere approvati in Commissione giustizia erano stati alcuni emendamenti a firma Carolina) che modificavano la proposta di legge presentata dal Pd (a prima firma Serracchiani) sulle ...Il consigliere di fratelli d'Italia lamenta la mancanza di ascolto e dialogo con i cittadini di affrontare i problemi solo per pochi soprattutto per " parcheggi, telecamere,, accessi pedonali ...

La crociata della destra contro la maternità surrogata, Varchi (FdI): "Pratica abominevole, ecco la legge per… la Repubblica

La commissione Giustizia della Camera ha approvato ieri alcuni emendamenti a firma Carolina Varchi (FdI), con il parere favorevole del Governo, che modificano la proposta di legge presentata dal Pd (a ...La maggioranza di governo punta a vietare la maternità surrogata, o gestazione per altri. Già oggi la pratica non è legale in Italia, ma l’intenzione è quella di rendere il divieto universale. Tutto ...