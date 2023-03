Vandali allagano la scuola: 65mila litri d’acqua fuoriusciti e danni ingenti alla struttura: rischio stop alle lezioni per 14 giorni (Di giovedì 23 marzo 2023) Un gruppo di Vandali ha causato un allagamento presso una scuola media di Merano. I responsabili hanno aperto un idrante antincendio al terzo piano, causando la fuoriuscita di 65.000 litri d'acqua e danni ingenti alla struttura. L'intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per riportare la situazione sotto controllo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) Un gruppo diha causato ungamento presso unamedia di Merano. I responsabili hanno aperto un idrante antincendio al terzo piano, causando la fuoriuscita di 65.000d'acqua e. L'intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per riportare la situazione sotto controllo. L'articolo .

