Vai avanti tu, che mi vien da ridere… Ma per “Il Fatto” la super gaffe di Conte su Andreotti non è una notizia (Di giovedì 23 marzo 2023) Grande Conte, pessima Meloni. Per il “Fatto Quotidiano” di Marco Travaglio il dibattito di ieri alla Camera è stato un trionfo per “Giuseppi”, e neanche la clamorosa gaffe, su cui ieri si è sbellicato il web, quella in cui Conte confonde Matteotti con Andretti (con tanto di applausi dei suoi…) ha incrinato il racconto da tifoso di Curva sud del quotidiano grillino. Nei resoconti giornalistici del “Fatto”, l’ex premier viene presentato come il trionfatore della mattinata parlamentare, non come incredibile gaffeur. E in prima pagina non c’è nulla che richiami la gaffe di Conte, come se non fosse degno di notizia. “Il Fatto” di Travaglio bacchetta la Meloni: ha riso di Conte Eccola, la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Grande, pessima Meloni. Per il “Quotidiano” di Marco Travaglio il dibattito di ieri alla Camera è stato un trionfo per “Giuseppi”, e neanche la clamorosa, su cui ieri si è sbellicato il web, quella in cuiconfonde Matteotti con Andretti (con tanto di applausi dei suoi…) ha incrinato il racconto da tifoso di Curva sud del quotidiano grillino. Nei resoconti giornalistici del “”, l’ex premiere presentato come il trionfatore della mattinata parlamentare, non come incredibileur. E in prima pagina non c’è nulla che richiami ladi, come se non fosse degno di. “Il” di Travaglio bacchetta la Meloni: ha riso diEccola, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mimmo83499989 : @SecolodItalia1 E si dai vai avanti tu che a me mi vien da ridere???????? - mimmo83499989 : RT @SecolodItalia1: Vai avanti tu, che mi vien da ridere… Ma per “Il Fatto” la super gaffe di Conte su Andreotti non è una notizia https://… - SecolodItalia1 : Vai avanti tu, che mi vien da ridere… Ma per “Il Fatto” la super gaffe di Conte su Andreotti non è una notizia… - Rosalia57033011 : RT @Carmivii: I bangtan nella mia vita mi hanno insegnato tre cose importanti La prima è fighting, combattere sempre per ottenere i propri… - SvN2rA09 : @Uni91070952 @29e13f1f8adc481 La possibilità che ti possa trasformare alla bisogna in 'Perculo' e perculare i defic… -