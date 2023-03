Vaccini Covid, esauriti gli accordi coi governi Pfizer e Moderna pronti a quadruplicare il prezzo. L’ira di Sanders: «Ripagate così i miliardi di fondi pubblici?» (Di giovedì 23 marzo 2023) esauriti gli accordi con gli Stati, il piano delle aziende produttrici di Vaccini contro il Coronavirus è quello di aumentare i prezzi delle fiale. E non di poco: Moderna, per esempio, ha dichiarato che il costo di una singola dose per i consumatori balzerà dal prezzo attuale di 26 a 130 dollari. «Fino ad ora, il governo degli Stati Uniti ha acquistato e distribuito il vaccino. Ora Moderna, una piccola azienda, deve garantire che chiunque desideri un vaccino possa ottenerne uno in maniera conveniente», ha spiegato l’ad dell’azienda Stéphane Bancel nel corso di un’audizione al Senato Usa che ha avuto luogo ieri, 22 marzo, dal polemico titolo preventivo: I contribuenti hanno pagato miliardi per questo: quindi perché Moderna dovrebbe considerare di ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023)glicon gli Stati, il piano delle aziende produttrici dicontro il Coronavirus è quello di aumentare i prezzi delle fiale. E non di poco:, per esempio, ha dichiarato che il costo di una singola dose per i consumatori balzerà dalattuale di 26 a 130 dollari. «Fino ad ora, il governo degli Stati Uniti ha acquistato e distribuito il vaccino. Ora, una piccola azienda, deve garantire che chiunque desideri un vaccino possa ottenerne uno in maniera conveniente», ha spiegato l’ad dell’azienda Stéphane Bancel nel corso di un’audizione al Senato Usa che ha avuto luogo ieri, 22 marzo, dal polemico titolo preventivo: I contribuenti hanno pagatoper questo: quindi perchédovrebbe considerare di ...

