Va' Sentiero | il viaggio a piedi sul Sentiero Italia che racconta le terre alte

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 marzo 2023) Va'è una spedizione di 8.000 chilometri lungo tutte le viene, le Alpi da una parte all'altra per poi scendere lungo la dorsale appenninica, isole comprese. Unlungo il: l’alta via più lunga del mondo, nel Paese più bello del mondo. Zaino in spalla percorrendo 20 regioni, 365 tappe e 16 parchi naturali, scoprendo lendo le loro genti. Un’avventura che ha impegnato Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono, i tre giovani fondatori del progetto Va', cui si sono aggiunti altri ragazzi on the road. Uncollettivo,to e condiviso oltre che sul ...