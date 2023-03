Utile di oltre 4 milioni per la società di Malagò e Rattazzi (Di giovedì 23 marzo 2023) Il presidente del CONI Giovanni Malagò e il suo socio al 50% Lupo Rattazzi, nipote dell’avvocato Gianni Agnelli, hanno rafforzato il patrimonio della loro GL Investimenti mandando in riserva l’intero Utile generato, pari a 4,1 milioni di euro per quanto riguarda il bilancio della prima semestrale di quest’anno. Come riporta MF-Milano e Finanza, il patrimonio netto L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 marzo 2023) Il presidente del CONI Giovannie il suo socio al 50% Lupo, nipote dell’avvocato Gianni Agnelli, hanno rafforzato il patrimonio della loro GL Investimenti mandando in riserva l’interogenerato, pari a 4,1di euro per quanto riguarda il bilancio della prima semestrale di quest’anno. Come riporta MF-Milano e Finanza, il patrimonio netto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

