Utero in affitto | la deriva della sinistra delle false libertà

(Di giovedì 23 marzo 2023) Forse nessun argomento come quello concernente l’in, al centrodiscussione di questi giorni, è significativo ed esemplare per farci riflettere sullo “spirito del tempo”. Almeno per due motivi: per capire, da una parte, cosa è appunto in gioco nell’attuale momento storico e, dall’altra, per ben focalizzare la, a cominciare da quella italiana che fa capo ad Elly Schlein. Il fatto che la neosegretaria del Partito democratico sia in questo momento decisamente ambigua sul tema non deve trarre in inganno. L’ambiguità è solo tattica, dettata dalla necessità di non spaccare il partito, soprattutto forse nella residua componente cattolica. Quanto alle sue idee a favorematernità surrogata, la Schlein si era già chiaramente ...

La pratica dell'utero in affitto vuol dire bambini in vendita come merce, con tanto di diritto di recesso, vuol dire donne ridotte in schiavitù, obbligate ad abortire se i 'committenti' non sono ...La Paroligna è un animale leggendario che gioca con le parole e preferisce dire "gestazione per altri" perché "utero in affitto" fa brutto. La Paroligna è un essere mitologico che si nasconde dietro le parole con giochi di prestigio linguistici per non dire quello che davvero pensa. Il meglio di sé, la ...Perché il nuovo organismo derivante dalla fusione di un gamete maschile e uno femminile possa sopravvivere e svilupparsi, è necessario un organo specifico che è stato chiamato utero e che è presente ...

Utero in affitto, Izzo: «Basta mistificazioni sui diritti dei bimbi» Avvenire

Malan: "Sono il secondo firmatario del disegno di legge per renderlo reato universale. La pratica dell'utero in affitto vuol dire bambini in vendita come merce, con tanto di diritto di recesso, vuol dire donne ridotte in schiavitù, obbligate ad abortire se i 'committenti' non sono ...La Paroligna è un animale leggendario che gioca con le parole e preferisce dire "gestazione per altri" perché "utero in affitto" fa brutto. La Paroligna è un essere mitologico che si nasconde dietro le parole con giochi di prestigio linguistici per non dire quello che davvero pensa.