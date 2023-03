Utero in affitto, la Chiesa come FdI: ‘È da considerare un reato universale’ (Di giovedì 23 marzo 2023) La Chiesa è nettamente schierata contro l’Utero in affitto. Una posizione assunta da tempo, per la quale ritiene questa pratica ‘inumana’. Le dure critiche verso questo metodo di procreazione nasce dall’idea che si tratti di una procedura che relega i bambini a merce di scambio. La procreazione surrogata viene considerata un ‘crimine da perseguire’ L’atteggiamento nei confronti della procreazione surrogata rappresenta un crimine da perseguire. E su questo punto sembrano esser d’accordo tutti i pontefici, anche Papa Francesco. L’argomento è stato sviscerato oggi nel corso di un incontro tra i vescovi che sono stati chiari nel rimarcare che si tratta di una ‘mercificazione’. In buona sostanza ritengono che le donne in condizioni di povertà acconsentano a dare in fitto il loro Utero e, quindi portino in grembo una vita ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) Laè nettamente schierata contro l’in. Una posizione assunta da tempo, per la quale ritiene questa pratica ‘inumana’. Le dure critiche verso questo metodo di procreazione nasce dall’idea che si tratti di una procedura che relega i bambini a merce di scambio. La procreazione surrogata viene considerata un ‘crimine da perseguire’ L’atteggiamento nei confronti della procreazione surrogata rappresenta un crimine da perseguire. E su questo punto sembrano esser d’accordo tutti i pontefici, anche Papa Francesco. L’argomento è stato sviscerato oggi nel corso di un incontro tra i vescovi che sono stati chiari nel rimarcare che si tratta di una ‘mercificazione’. In buona sostanza ritengono che le donne in condizioni di povertà acconsentano a dare in fitto il loroe, quindi portino in grembo una vita ...

