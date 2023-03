Usa, i repubblicani indagano sul procuratore anti-Trump: «Bragg non è imparziale» (Di giovedì 23 marzo 2023) Il destino di Donald Trump continua a tenere l’America con il fiato sospeso. E, soprattutto, ad approfondire le divisioni tra gli schieramenti politici e, di conseguenza, l’opinione pubblica. È di queste ore, infatti, la notizia che vede la commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti ampliare la propria indagine a carico del procuratore distrettuale di Manhattan Albin Bragg. Lo stesso che si accingerebbe ad incriminare l’ex-presidente Usa. La vicenda è nota: Bragg accusa Trump di aver comprato il silenzio dell’ex-pornostar Stormy Daniels. A versare materialmente il denaro sarebbe stato Michael Cohen, ex-avvocato di The Donald e ora suo principale accusatore. L’ex-presidente rischia l’incriminazione Sull’imparzialità del procuratore distrettuale di Manatthan ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Il destino di Donaldcontinua a tenere l’America con il fiato sospeso. E, soprattutto, ad approfondire le divisioni tra gli schieramenti politici e, di conseguenza, l’opinione pubblica. È di queste ore, infatti, la notizia che vede la commissione Giustizia della Camera dei rappresentampliare la propria indagine a carico deldistrettuale di Manhattan Albin. Lo stesso che si accingerebbe ad incriminare l’ex-presidente Usa. La vicenda è nota:accusadi aver comprato il silenzio dell’ex-pornostar Stormy Daniels. A versare materialmente il denaro sarebbe stato Michael Cohen, ex-avvocato di The Donald e ora suo principale accusatore. L’ex-presidente rischia l’incriminazione Sull’imparzialità deldistrettuale di Manatthan ...

