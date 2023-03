Urso | Convergenza trovata su legge anti - pirateria diventi modello anche in altri campi

Io mi auguro che questaparlamentare diventi non un'eccezione, ma un modello da perseguire in altri campi", le parole del ministronel suo intervento alla Relazione Auditel 2023. / ...... Simona Piccolo, Roberta Boccardo, Claudio Taurino, Salvatore Micelli, Sandro Pezzuto e Gigi, ...pur di favorire un accordo con la Lega dell'ex primo cittadino Mino Miccoli e lasu un ......indicato da AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) come perno delladelle ... Secondo Adolfo, Ministro delle Imprese e del Made in Italy: "La Relazione annuale Auditel ci ...

Urso: Convergenza trovata su legge anti-pirateria diventi modello ... La7

Io mi auguro che questa convergenza parlamentare diventi non un'eccezione, ma un modello da perseguire in altri campi", le parole del ministro Urso nel suo intervento alla Relazione Auditel 2023. / ...