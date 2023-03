Uova di Pasqua Lidl con Fondazione Abio per i bambini in ospedale

(Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Dopo che le conseguenze della pandemia hanno reso l'ospedalizzazione un'esperienza ancora più difficile pere genitori,Italia ha ritenuto importante lanciare un'iniziativa a sostegno dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie. A partire da lunedì 27 marzo, in tutti i 730 store della Catena sarà disponibile l'uovo solidale Deluxe: per ogni uovo acquistato,Italia donerà 1 euro aItalia Onlus, che dal 2006 coordina tutte le Associazionipresenti sul territorio nazionale. Con 55 Associazioni e 4.000 volontari che prestano servizio in oltre 200 reparti in Italia, da oltre 40 annisi prende cura deiche devono affrontare la permanenza ined è ...

V enerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 , anche i volontari dell'Ail di Cuneo Sezione "Paolo Rubino" tornano in circa 120 piazze della provincia con l'iniziativa nazionale delledi. Anche quest'anno la sezione cuneese si è appoggiata alla "Prelac" di Appendino Giorgio di Cervere per approvvigionarsi delle, che peseranno 400 grammi e si presenteranno nelle ...Ledidell'Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) tornano in piazza il 24, 25 e 26 marzo, a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest'anno saranno ...Come tradizione, ogni anno, con l'approssimarsi della, i volontari di tutta Italia tornano a colorare strade e piazze con le meravigliosedidi AIL - Associazione italiana contro le leucemie - linfomi e mieloma, una realtà preziosa nel campo della Ricerca Scientifica. A Cerveteri, protagonisti saranno i Volontari di AS. SO. ...

Come accade ormai da trent'anni a ridosso della Pasqua, le "Uova della Speranza" dell'ALCLI porteranno un sorriso ai malati oncologici Dalla Casa dell'ALCLI sono partite in viaggio verso le famiglie ...