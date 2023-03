Uomo ferito nei pressi di un bar a San Giorgio a Cremano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 39enne residente a Portici (Napoli) è statoin maniera non grave a colpi di arma da taglio, questa sera, a San(Napoli). L’episodio su cui indaga la Polizia di Stato è accaduto neidi un bar in via Galante. Agli agenti, l’avrebbe riche era neidi un bar quando sarebbe stato avvicinato da due uomini a volto coperto che, a scopo di rapina, lo avrebbero colpito con un’arma da taglio. L’è stato portato da personale del 118 all’ospedale ‘Maresca’ di Torre del Greco non in pericolo di vita. Da quanto si apprende, ha riportato ferite da arma da taglio al braccio sinistro e alla gamba sinistra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

