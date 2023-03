Uomini e Donne, Nicole Santarelli spara a zero su Roberta Di Padua: "Non la stimo" (Di giovedì 23 marzo 2023) La tronista di Uomini e Donne, Nicole Santarelli rilascia un’intervista sul magazine del programma: parole amare per Roberto di Padova Da pochissime settimane ho avuto inizio un nuovo trono nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. A settembre abbiamo visto due persone abbandonare le loro conoscenze: Federica Aversano e Federico Dainese. Ad aver iniziato il percorso in contemporanea è stato invece Federico Nicotera che ha scelto dopo un lungo percorso Carola, salutando per sempre Alice e Lavinia Mauro che invece è prossima a scegliere tra i due Alessio anche se, il rosso attualmente sembra aver abbandonato il programma in quanto stanco delle continue accuse per le segnalazioni sulla sua ex. I due nuovi tronisti sono Luca Daffrè e Nicole ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 23 marzo 2023) La tronista dirilascia un’intervista sul magazine del programma: parole amare per Roberto di Padova Da pochissime settimane ho avuto inizio un nuovo trono nel programma di Maria De Filippi,. A settembre abbiamo visto due persone abbandonare le loro conoscenze: Federica Aversano e Federico Dainese. Ad aver iniziato il percorso in contemporanea è stato invece Federico Nicotera che ha scelto dopo un lungo percorso Carola, salutando per sempre Alice e Lavinia Mauro che invece è prossima a scegliere tra i due Alessio anche se, il rosso attualmente sembra aver abbandonato il programma in quanto stanco delle continue accuse per le segnalazioni sulla sua ex. I due nuovi tronisti sono Luca Daffrè e...

