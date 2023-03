Uomini e Donne, Gemma Galgani e Silvio Venturato hanno “consumato”? Le anticipazioni (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda alle 14.45 su Canale 6, nel trono over si è tornati a parlare della frequentazione tra Gemma Galgani e il cavaliere 71enne novarese Silvio Venturato, cavaliere che è arrivato col preciso proposito di far perdere la testa alla dama più longeva e famosa del programma. I due si stanno frequentando da diverso tempo e proprio nell’ultima puntata Silvio ha messo Gemma davanti a un out-out: o la finisce col romanticismo e si concede nell’intimità, o tra loro è finita. Cosa sarà successo in questi giorni? Nella prossima puntata scopriremo se la dama si è concessa o no, ma intanto abbiamo qualche anticipazioni Uomini e Donne ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel corso dell’ultima puntata diandata in onda alle 14.45 su Canale 6, nel trono over si è tornati a parlare della frequentazione trae il cavaliere 71enne novarese, cavaliere che è arrivato col preciso proposito di far perdere la testa alla dama più longeva e famosa del programma. I due si stanno frequentando da diverso tempo e proprio nell’ultima puntataha messodavanti a un out-out: o la finisce col romanticismo e si concede nell’intimità, o tra loro è finita. Cosa sarà successo in questi giorni? Nella prossima puntata scopriremo se la dama si è concessa o no, ma intanto abbiamo qualche...

