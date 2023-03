Uomini e Donne, ex protagonista rivela di aver subito delle molestie in ospedale (Di giovedì 23 marzo 2023) Una nota protagonista di Uomini e Donne ha avuto il coraggio di parlare di una violenza subita da un dottore, durante un’ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin. Si tratta di Teresa Langella, l’ex corteggiatrice che ha lasciato il dating show di Maria De Filippi con l’ex tronista Andrea Dal Corso; che ha riferito di aver subito molestie da un medico chirurgo durante un intervento di mastoplastica additiva nel 2018. Ha denunciato l’accaduto e sta attendendo che la giustizia faccia il suo corso. Uomini e Donne, giustizia per Teresa Langella L’intervista a Canale 5 è stata un’occasione per Teresa Langella di tornare a parlare del terribile episodio di violenza subita nel contesto ospedaliero. Nell’intervista, l’ex corteggiatrice ha ribadito di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 marzo 2023) Una notadiha avuto il coraggio di parlare di una violenza subita da un dottore, durante un’ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin. Si tratta di Teresa Langella, l’ex corteggiatrice che ha lasciato il dating show di Maria De Filippi con l’ex tronista Andrea Dal Corso; che ha riferito dida un medico chirurgo durante un intervento di mastoplastica additiva nel 2018. Ha denunciato l’accaduto e sta attendendo che la giustizia faccia il suo corso., giustizia per Teresa Langella L’intervista a Canale 5 è stata un’occasione per Teresa Langella di tornare a parlare del terribile episodio di violenza subita nel contesto ospedaliero. Nell’intervista, l’ex corteggiatrice ha ribadito di ...

