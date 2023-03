“Uomini e Donne”, chi è il nuovo tronista con più di 1000 corteggiatrici (Di giovedì 23 marzo 2023) “Più di 1.200 ragazze hanno chiamato per lui” ha annunciato Maria De Filippi nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Un nuovo record, un successo annunciato per il nuovo tronista Luca Daffrè che, adesso, dovrà selezionare una media di 50 corteggiatrici al giorno. Scopriamo chi è e perché piace così tanto il modello e influencer che siederà sul trono del dating show più famoso d’Italia, dopo essersi già fatto notare per avvenenza e sex appeal sui social, in passerella e anche in altri programmi televisivi. Chi è Luca Daffrè, il nuovo tronista di Uomini e Donne Luca Daffrè è nato a Trento nel 1995. Fin da bambino grande appassionato di sport, ha praticato per anni nuoto a livello agonistico, per poi, a 19 anni, dover ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 marzo 2023) “Più di 1.200 ragazze hanno chiamato per lui” ha annunciato Maria De Filippi nell’ultima puntata di. Unrecord, un successo annunciato per ilLuca Daffrè che, adesso, dovrà selezionare una media di 50al giorno. Scopriamo chi è e perché piace così tanto il modello e influencer che siederà sul trono del dating show più famoso d’Italia, dopo essersi già fatto notare per avvenenza e sex appeal sui social, in passerella e anche in altri programmi televisivi. Chi è Luca Daffrè, ildiLuca Daffrè è nato a Trento nel 1995. Fin da bambino grande appassionato di sport, ha praticato per anni nuoto a livello agonistico, per poi, a 19 anni, dover ...

