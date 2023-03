Uomini e Donne, Antonella svela perché è andata via con Luca senza dir nulla (Di giovedì 23 marzo 2023) Antonella Perini e Luca Panont hanno lasciato Uomini e Donne da un po' di settimane. La loro uscita di scena, però, è avvenuta in sordina, sta di fatto che a loro, contrariamente a quanto accade di solito, non è stato dato alcuno spazio. La loro coppia, però, sta appassionando tantissimo i fan della trasmissione. Nell'ultimo periodo sta capitando sempre meno di assistere a coppie che realmente si recano nel dating show di Maria De Filippi per trovare l'amore. Pertanto, quando capita, fa sempre molto piacere. I due, infatti, sono molto seguiti sui social e, in queste ore, Antonella ha risposto a delle curiosità dei follower. Tra le varie domande, ce n'è stata anche una volta a capire quali fossero i motivi celati dietro la loro «fuga» dallo studio senza dire nulla a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 marzo 2023)Perini ePanont hanno lasciatoda un po' di settimane. La loro uscita di scena, però, è avvenuta in sordina, sta di fatto che a loro, contrariamente a quanto accade di solito, non è stato dato alcuno spazio. La loro coppia, però, sta appassionando tantissimo i fan della trasmissione. Nell'ultimo periodo sta capitando sempre meno di assistere a coppie che realmente si recano nel dating show di Maria De Filippi per trovare l'amore. Pertanto, quando capita, fa sempre molto piacere. I due, infatti, sono molto seguiti sui social e, in queste ore,ha risposto a delle curiosità dei follower. Tra le varie domande, ce n'è stata anche una volta a capire quali fossero i motivi celati dietro la loro «fuga» dallo studiodirea ...

