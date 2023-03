Uomini e donne anticipazioni, Gemma Galgani e Silvio sempre più distanti? (Di giovedì 23 marzo 2023) Secondo le voci che circolano a Uomini e donne, sembra che tra Gemma Galgani e il cavaliere Silvio le cose non stiano andando per il meglio e la loro relazione potrebbe già essere giunta al termine. Dopo più di un mese di frequentazione, sembra che Silvio abbia iniziato a mostrare i primi segni di insoddisfazione: essendo un uomo molto passionale, avrebbe espresso la sua delusione per non aver ricevuto da Gemma l’attenzione che si aspettava e per non aver avuto con lei un’intimità più profonda dopo tanto tempo passato insieme. D’altra parte, la signora torinese aveva già manifestato in passato di volere maggior romanticismo nella loro relazione e di trovare Silvio volgare. Quanto ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 marzo 2023) Secondo le voci che circolano a, sembra che trae il cavalierele cose non stiano andando per il meglio e la loro relazione potrebbe già essere giunta al termine. Dopo più di un mese di frequentazione, sembra cheabbia iniziato a mostrare i primi segni di insoddisfazione: essendo un uomo molto passionale, avrebbe espresso la sua delusione per non aver ricevuto dal’attenzione che si aspettava e per non aver avuto con lei un’intimità più profonda dopo tanto tempo passato insieme. D’altra parte, la signora torinese aveva già manifestato in passato di volere maggior romanticismo nella loro relazione e di trovarevolgare. Quanto ...

