Una maglia, una storia … il Matera 1980-81 griffato Pouchain (Di giovedì 23 marzo 2023) La maglia di questa settimana continua il breve filone di maglie Pouchain, inaugurato la scorsa settimana con la bellissima maglia del Taranto della stagione 1980-81. Anche questa è una fantastica maglia della stagione 1980-81, ma, rispetto alla scorsa settimana ci spostiamo di una categoria, dalla serie B alla C1 girone B e geograficamente di circa un’ottantina di chilometri, dalla città dei due mari a quella dei sassi, la bellissima Matera. Anche il Matera, come il Taranto, utilizzò per poche partite della stagione 1980-81 le maglie prodotte da Pouchain. Grazie all’aiuto del mio amico Sandro Veglia, fotografo ufficiale della squadra lucana, nonché storico e maggior collezionista di cimeli sportivi del ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 23 marzo 2023) Ladi questa settimana continua il breve filone di maglie, inaugurato la scorsa settimana con la bellissimadel Taranto della stagione-81. Anche questa è una fantasticadella stagione-81, ma, rispetto alla scorsa settimana ci spostiamo di una categoria, dalla serie B alla C1 girone B e geograficamente di circa un’ottantina di chilometri, dalla città dei due mari a quella dei sassi, la bellissima. Anche il, come il Taranto, utilizzò per poche partite della stagione-81 le maglie prodotte da. Grazie all’aiuto del mio amico Sandro Veglia, fotografo ufficiale della squadra lucana, nonché storico e maggior collezionista di cimeli sportivi del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElenaLinari : Una partita tosta, di sacrificio, grinta, cuore e squadra. Un pubblico straordinario che ci ha dimostrato l’affetto… - tuttosport : Per l'Italia, quella di stasera contro l'Inghilterra, sarà la prima partita senza Gianluca Vialli. Per ricordarlo g… - SociosItalia : Buongiorno ?? Di quale giocatore della Nazionale, del presente o del passato, vorreste una maglia autografata? ?? - enzono16 : RT @tuttosport: Per l'Italia, quella di stasera contro l'Inghilterra, sarà la prima partita senza Gianluca Vialli. Per ricordarlo gli azzur… - reginadisolaria : oggi al sushi ho detto a mia mamma che non sapevo cosa mettere sabato per andare al cinema dato che non ho la magli… -