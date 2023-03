Una 40enne si ribella a una vita soffocante, come vorremmo fare tutti (Di giovedì 23 marzo 2023) Quante volte vi sarà capitato di essere esausti dei ritmi forsennati, di sentirvi quasi in gabbia? Capita anche a Giulia, la quarantenne protagonista di Cambio tutto!, commedia di Guido Chiesa in onda questa sera alle 21.21 su Canale 5. C’è chi, esausto, fa finta di nulla e nasconde la polvere sotto il tappeto, e chi, invece, decide di dare un colpo di coda alla vita. Valentina Lodovini: film, vita privata, Boris guarda le foto Leggi anche › Valentina Lodovini: «Ho 44 anni e non ho paura di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 marzo 2023) Quante volte vi sarà capitato di essere esausti dei ritmi forsennati, di sentirvi quasi in gabbia? Capita anche a Giulia, la quarantenne protagonista di Cambio tutto!, commedia di Guido Chiesa in onda questa sera alle 21.21 su Canale 5. C’è chi, esausto, fa finta di nulla e nasconde la polvere sotto il tappeto, e chi, invece, decide di dare un colpo di coda alla. Valentina Lodovini: film,privata, Boris guarda le foto Leggi anche › Valentina Lodovini: «Ho 44 anni e non ho paura di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rongomiant8 : RT @coppia50enne69: Non vi scaldate troppo qua, ero già una milf ma 40enne,era il 2012 in Sardegna.Per chi se lo chiedesse,naso e labbra so… - elninobile : Mani nel pacco da parte di una collega 40enne schifosa, indeciso fino all’ultimo tra il destro in faccia e la prova… - AnnalisaBachis : RT @lalyna80: io sono una semplice spettatrice 40enne ke guarda il #GFVIP x staccare da tutto lo schifo giornaliero ma vedere ke dentro c'è… - tohr___ : @marattin @alfonsoliguor11 Non c'è un lavoro, e sicuramente nessuno tra quelli più ordinari, nel quale un over 60 s… - lalyna80 : io sono una semplice spettatrice 40enne ke guarda il #GFVIP x staccare da tutto lo schifo giornaliero ma vedere ke… -