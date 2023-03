Un tribunale francese ordina il divieto di pesca per proteggere i delfini (Di giovedì 23 marzo 2023) La decisione del Consiglio di Stato, la più alta corte in materia di governo, arriva pochi giorni dopo che un istituto oceanografico ha riferito che almeno 910 delfini si sono spiaggiati sulla costa atlantica francese dall’inizio dell’inverno. La situazione dei delfini In una sola settimana, più di 400 mammiferi marini sono stati trovati spiaggiati lungo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 23 marzo 2023) La decisione del Consiglio di Stato, la più alta corte in materia di governo, arriva pochi giorni dopo che un istituto oceanografico ha riferito che almeno 910si sono spiaggiati sulla costa atlanticadall’inizio dell’inverno. La situazione deiIn una sola settimana, più di 400 mammiferi marini sono stati trovati spiaggiati lungo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Un tribunale francese ordina il divieto di pesca per proteggere i delfini - BomberiniL : @EugenioGiani @_Carabinieri_ PRESIDENTE GIANI LA PREFETTURA DI DRAGUIGNAN che rifiutava con pretesti da abuso d'uff… - BomberiniL : @EugenioGiani @_Carabinieri_ PRESIDENTE GIANI per cambiare la patente auto da REPUB ITALIANA A REPUBBLICA FRANCESE… - vinditteru : RT @coreinfronte: Mossa populara davant'à u Tribunale Amministrativu di Bastia pè sustene a ghjuventù corsa. A lingua corsa hè quella di… - graziamorisi : @ddrdrdrdr @mrcrto @antoniomisiani Non solo. è previsto che non debbano rispondere a nessun tribunale, nemmeno,mili… -