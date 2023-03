Un posto al sole, anticipazioni 23 marzo 2023: la confusione di Viola (Di giovedì 23 marzo 2023) Viola Bruni sarà sempre più confusa ad Un posto al sole, come segnalano le anticipazioni di giovedì 23 marzo 2023. La donna, che ha lasciato il marito Eugenio Nicotera dopo l'attentato di Lello Valsano in cui è rimasta ferita, si è recata da lui in Procura e lo ha trovato in compagnia della collega Lucia. La professoressa si è ingelosita e questa circostanza ha permesso al magistrato di riavvicinarsi alla moglie. I due coniugi, infatti, complici il momento, si sono baciati, riaccendendo le speranze di Eugenio. Viola, però, sarà ancora in forte difficoltà e non riuscirà a decifrare i sentimenti che prova. La donna, infatti, si sentirà molto attratta anche da Damiano Renda e non riuscirà a fare una scelta definitiva. Nicotera, però, non avrà più alcuna intenzione di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 marzo 2023)Bruni sarà sempre più confusa ad Unal, come segnalano ledi giovedì 23. La donna, che ha lasciato il marito Eugenio Nicotera dopo l'attentato di Lello Valsano in cui è rimasta ferita, si è recata da lui in Procura e lo ha trovato in compagnia della collega Lucia. La professoressa si è ingelosita e questa circostanza ha permesso al magistrato di riavvicinarsi alla moglie. I due coniugi, infatti, complici il momento, si sono baciati, riaccendendo le speranze di Eugenio., però, sarà ancora in forte difficoltà e non riuscirà a decifrare i sentimenti che prova. La donna, infatti, si sentirà molto attratta anche da Damiano Renda e non riuscirà a fare una scelta definitiva. Nicotera, però, non avrà più alcuna intenzione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SorryNs : RT @GrassiSimonetta: Bua Noi, il gorilla più solo del pianeta e la taglia sugli attivisti che lo vogliono libero. Da 30 non vede né il sole… - GrassiSimonetta : Bua Noi, il gorilla più solo del pianeta e la taglia sugli attivisti che lo vogliono libero. Da 30 non vede né il s… - francotaratufo2 : RT @gisellaruccia: Repubblica fa una sconfinata figuraccia attribuendo parole inesistenti a Otello, il personaggio interpretato da Lucio Al… - ottobrerosa : RT @gisellaruccia: Repubblica fa una sconfinata figuraccia attribuendo parole inesistenti a Otello, il personaggio interpretato da Lucio Al… - gas_lerner : @FartFromAmerika Posto al Sole... Rabbini... Vampiri... Ci sta che gli autori abbiano usato Chad GPT per il copione? -