Un milione e mezzo di euro per il Palazzetto dello Sport di Caserta (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Provincia di Caserta ha ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento di circa un milione e mezzo di euro (1.479.762 euro) per i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di viale Medaglie d'Oro. Il progetto definitivo di ristrutturazione dell'impianto è risultato primo nella graduatoria della Linea 2 della "Manifestazione d'interesse per interventi di adeguamento degli impianti ospitanti attività agonistiche alle vigenti norme di sicurezza ed ai requisiti minimi previsti dalle norme della federazione Sportiva di appartenenza", bandita da ARUS, l'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport. L'iter tecnico e amministrativo, dalla progettazione alla partecipazione al ...

