Un giorno da Toro

(Di giovedì 23 marzo 2023) 1932: Ad Olbia nasce Gustavo Giagnoni, allenatore del Torino per due stagioni e mezza (1971-1974). Il presidente Orfeo Pianelli lo chiama per imprimere a squadra e ambiente una forte scossa. Giagnoni è un uomo attento e umorale, avverte subito che la piazza granata è stata per troppo tempo depressa e che c’è assoluto bisogno di una svolta. Senza alcuna paura lancia subito il guanto di sfida alla Juventus. Per dare ancor più il segno della sua carica, incomincia a presentarsi in campo con sciarpa e colbacco scaramantici, anche quando il clima non è più invernale. La gente granata lo adotta subito come beniamino. I risultati arrivano immediatamente: nella prima stagione Giagnoni arriva ad un passo dal tricolore, che il Torino perde per un solo punto di distacco dalla Juventus (ancor oggi Agroppi e gli altri giocatori granata lamentano il torto arbitrale con la Sampdoria a Marassi). Nella ...