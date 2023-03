Un bombardiere B-52 in missione sull’Italia mentre Meloni parlava alla Camera (Di giovedì 23 marzo 2023) Un bombardiere B-52 ha sorvolato l’Italia centrale durante la mattinata di ieri. Lo riporta La Repubblica, secondo cui il velivolo è transitato nello spazio aereo italiano durante l’intervento di Giorgia Meloni alla Camera, in cui è tornata sul sostegno all’Ucraina. Il bombardiere è decollato dalla base spagnola di Moron de La Frontera, è transitato a nord di Roma all’altezza di Santa Marinella e ha raggiunto l’Umbria. Qui è rimasto più di un’ora, con una serie di manovre circolari tra Perugia e San Severino Marche, sorvolando anche Assisi, nota come città della pace. Si è poi diretto verso la Grecia, attraversando la Puglia fino ad avvicinarsi a Matera. È rimasto circa un’ora sul golfo di Volos ed è poi rientrato in Spagna. Durante il tragitto, ha tenuto il trasmettitore acceso, ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023) UnB-52 ha sorvolato l’Italia centrale durante la mattinata di ieri. Lo riporta La Repubblica, secondo cui il velivolo è transitato nello spazio aereo italiano durante l’intervento di Giorgia, in cui è tornata sul sostegno all’Ucraina. Ilè decollato dbase spagnola di Moron de La Frontera, è transitato a nord di Roma all’altezza di Santa Marinella e ha raggiunto l’Umbria. Qui è rimasto più di un’ora, con una serie di manovre circolari tra Perugia e San Severino Marche, sorvolando anche Assisi, nota come città della pace. Si è poi diretto verso la Grecia, attraversando la Puglia fino ad avvicinarsi a Matera. È rimasto circa un’ora sul golfo di Volos ed è poi rientrato in Spagna. Durante il tragitto, ha tenuto il trasmettitore acceso, ...

