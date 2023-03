Ultime Notizie – “Variante Arturo? Tema da social e bar”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 23 marzo 2023) La nuova(XBB.1.16) è “l’ennesima della galassia Omicron: un argomento per ‘scienziati’ dao da bar. NessunaOmicron ha finora aumentato patogenicità o gravità del Covid. Non lo sta facendo e non lo farà nemmeno. Basta parlare di varianti perché si rischia che la gente perda fiducia nella medicina. La pandemia è finita proprio grazie allaOmicron e ai vaccini”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta una netta ripresa dei contagi Covid nel Sudest asiatico in cui spicca il boom dell’India dove imperversa laXBB.1.16, già ribattezzata ‘Arcturus’ come la gigante rossa che è la stella più luminosa della costellazione del ...