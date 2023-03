Ultime Notizie – “Spero ampia convergenza”. Pd boccia legge (Di giovedì 23 marzo 2023) Sulla proposta di legge che punta a rendere la maternità surrogata “reato universale” “mi aspetto una convergenza da parte di tutti. Anche molti dei manifestanti di Milano hanno detto di essere comunque contrari all’utero in affitto. Molte persone hanno fatto questa distinzione tra le trascrizioni automatiche (dei figli di coppie omosessuali, ndr) e la condanna dell’utero in affitto”. Lo dice all’Adnkronos la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, interpellata a margine dei lavori in Senato. “Mi aspetto un’ampia convergenza” sul provvedimento targato Fdi e incardinato oggi in Commissione Giustizia alla Camera, “anche da parte della sinistra, da parte di tutti”, sottolinea l’esponente del governo Meloni. “Questa – rimarca Roccella – è veramente una battaglia di civiltà alla quale non può non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) Sulla proposta diche punta a rendere la maternità surrogata “reato universale” “mi aspetto unada parte di tutti. Anche molti dei manifestanti di Milano hanno detto di essere comunque contrari all’utero in affitto. Molte persone hanno fatto questa distinzione tra le trascrizioni automatiche (dei figli di coppie omosessuali, ndr) e la condanna dell’utero in affitto”. Lo dice all’Adnkronos la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, interpellata a margine dei lavori in Senato. “Mi aspetto un’” sul provvedimento targato Fdi e incardinato oggi in Commissione Giustizia alla Camera, “anche da parte della sinistra, da parte di tutti”, sottolinea l’esponente del governo Meloni. “Questa – rimarca Roccella – è veramente una battaglia di civiltà alla quale non può non ...

