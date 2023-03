Ultime Notizie Roma del 23-03-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 marzo 2023)dailynews radiogiornale sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione eh buonasera dalla redazione esteri primo piano in tutto all’ucraina continuano a risuonare le sirene di allarme antiaereo nella notte due persone sono morte durante un attacco missilistico Russo nella regione di Donetsk e intanto la battaglia continua a infilare a Bath Mat traduzione non perde la speranza di prenderla ad ogni costo nonostante le perdite in termini di uomini attrezzature film su telegram il generale comandante delle forze di terra ucraine i russi stanno perdendo forze considerevoli Ma secondo il Ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligenza le forze russe vino presumibilmente a riconquistare le città nella regione di carkit dall’altro lato Mosca continua a puntare il dito contro i paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti che hanno ...