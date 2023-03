Ultime Notizie Roma del 23-03-2023 ore 19:10 (Di giovedì 23 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione amica sono Giuliano Ferrigno politica in apertura conto tra lega e PD sulla provvedimenti in merito alle detenute madri Idem ritirano le firme facendo lo dica dire dopo le misure più severe introdotti della maggioranza I carrozzieri presente il testo I parlamentari del PD hanno ritirato le firme la proposta di legge a favore delle detenute e quindi il provvedimento essendo stato presentato da loro in quarta opposizione ed è caduto Questa era un testo già stato votato da un ramo del parlamento nella precedente legislatura sul avevamo ripresentato per migliorare le condizioni delle detenute madri Ma la maggioranza Ho trasformato inserendovi norme che di fatto hanno peggiorato le cose continuano addirittura le donne incinte o con figli di meno di un anno di età di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione amica sono Giuliano Ferrigno politica in apertura conto tra lega e PD sulla provvedimenti in merito alle detenute madri Idem ritirano le firme facendo lo dica dire dopo le misure più severe introdotti della maggioranza I carrozzieri presente il testo I parlamentari del PD hanno ritirato le firme la proposta di legge a favore delle detenute e quindi il provvedimento essendo stato presentato da loro in quarta opposizione ed è caduto Questa era un testo già stato votato da un ramo del parlamento nella precedente legislatura sul avevamo ripresentato per migliorare le condizioni delle detenute madri Ma la maggioranza Ho trasformato inserendovi norme che di fatto hanno peggiorato le cose continuano addirittura le donne incinte o con figli di meno di un anno di età di ...

